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    Russland startet dreitägige Atomwaffenübung » Nachrichten

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    Kreml (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Kreml (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Die russischen Nuklearstreitkräfte haben am Dienstag eine dreitägige Atomwaffenübung gestartet.

    Vom 19. bis 21. Mai 2026 finde in den Streitkräften der Russischen Föderation eine Übung zur Vorbereitung und zum Einsatz von Nuklearwaffen unter Bedingungen einer Aggressionsbedrohung statt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. An der Übung nehmen demnach die strategischen Raketentruppen, die Nord- und Pazifikflotte, das Kommando der Fernfliegerei sowie Teile der Streitkräfte der Militärbezirke Leningrad und Zentral teil.

    In Weißrussland hatten die Streitkräfte bereits am Vortag mit einer Übung zum möglichen Einsatz von Atomwaffen begonnen. Dort sind taktische Atomwaffen der Russen stationiert. Die Streitkräfte beider Länder führen die Übung gemeinsam durch.

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