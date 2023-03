Essen (dts Nachrichtenagentur) – RWE-Chef Markus Krebber gibt bei der Entwicklung der Strompreise in Deutschland vorsichtige Entwarnung. Der Strompreis habe mit 35 bis 40 Cent je Kilowattstunde ein “neues Normalniveau erreicht”, sagte er den Magazinen “Stern” und “Capital”. Mittelfristig prognostiziert der Manager sinkende Strompreise.

“Wir brauchen etwa fünf Jahre bis die dringenden Investitionen in das neue Energiesystem ihre Wirkung entfalten, danach kann sich das Preisniveau auch wieder entspannen.” Die Sicherheit der Versorgung in Deutschland sieht Krebber gewährleistet. Strom sei noch genug da. “Für die nächsten Jahre brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.” Langfristig werde das Stromsystem auf erneuerbare Energien umgebaut. Es brauche aber auch gesicherte Leistung, wenn Wind und Sonne nicht ausreichen und wenn Kernenergie und Kohle abgeschaltet werden sollen. “Wenn die wasserstofffähigen Gaskraftwerke, die es dafür braucht, gebaut werden, wird es reichen”, so Krebber.