Taipeh (dts Nachrichtenagentur) - Das taiwanesische Verteidigungsministerium hat am Donnerstag eine deutliche Zunahme der militärischen Aktivitäten der Volksrepublik China in der Nähe der Insel gemeldet. Demnach wurden bis zum Morgen (Ortszeit) 32 Einsätze von Kampfflugzeugen der Volksbefreiungsarmee (PLA) sowie zehn Kriegsschiffe und fünf offizielle Schiffe registriert.

25 der 32 Flugzeuge hätten die Mittellinie der Taiwanstraße überquert und seien damit in die Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) im Norden, der Mitte, dem Südwesten und Osten Taiwans eingedrungen. Die taiwanesischen Streitkräfte hätten die Lage genau beobachtet und reagiert.

Dass chinesisches Militär die Grenze zu Taiwan austestet und überschreitet ist Alltag, allerdings ist die Zahl der entsprechenden Fälle normalerweise niedriger.

China hat seine militärischen Aktivitäten um Taiwan in den letzten Monaten kontinuierlich verstärkt. Peking betrachtet Taiwan als untrennbaren Teil Chinas und untermauert diesen Anspruch immer wieder historisch, politisch und rechtlich.