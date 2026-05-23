Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Freiburg hat Torhüter Mio Backhaus von Werder Bremen verpflichtet. Das teilte der Verein am Samstag mit.

"Mio hat in seiner ersten Bundesligasaison eindrucksvoll nachgewiesen, auf welchem hohen Niveau er spielen kann. Seine ruhige und konzentrierte Art kann anstecken", sagte SC-Vorstand Jochen Saier. "Er bedient alle Facetten des Torwartspiels, trägt viel Entwicklungspotential in sich und wird auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft passen. Mit Mio werden wir auch in Zukunft ein tolles Torwart-Trio haben."

Mio Backhaus selbst sagte: "Es ist eine Türe aufgegangen, bei der ich das Gefühl habe, da passe ich genau durch. Das Gesamtpaket aus den Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe, der Stadt, dem Stadion und dem Fußball, der in Freiburg gespielt wird, hat zu dieser Entscheidung geführt. Ich möchte mit der Mannschaft etwas erreichen und freue mich auf den Sport-Club."

Der Deutsch-Japaner begann in der Jugend bei Kawasaki Frontale und kam im Alter von 14 Jahren nach Deutschland, um bei Alemannia Aachen zu spielen. Danach wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen. Nach neun Einsätzen für die zweite Mannschaft von Werder wurde Mio Backhaus für die Saison 2023/24 an den niederländischen Erstligisten FC Volendam verliehen und bestritt dort als Stammtorhüter 33 Spiele in der Eredivisie.

Nach seiner Rückkehr zu Werder debütierte er im August 2025 in der Bundesliga und bestritt seither 32 Bundesligaspiele für die Grün-Weißen. Der 22-Jährige durchlief von der U15 an sämtliche U-Nationalmannschaften des DFB. Backhaus ist aktueller Torhüter der deutschen U21-Nationalmannschaft.