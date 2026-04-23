Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der iranische Exilpolitiker Reza Pahlavi ist am Donnerstag bei seinem Berlin-Besuch mit einer Tomate beworfen worden. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Pahlavi hatte sich zuvor in der Bundespressekonferenz den Fragen der Hauptstadtpresse gestellt.

Pahlavi befindet sich derzeit für politische Gespräche in Berlin. Unter anderem trifft er sich mit Abgeordneten des Bundestags. Treffen mit Regierungsmitgliedern sind allerdings nach Angaben der Bundesregierung nicht geplant.

Der Besuch des 1979 gestürzten Schahs wird in der Hauptstadt von Demonstrationen begleitet. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit bis zu 800 Kollegen im Einsatz und betreut mehrere Versammlungen in Mitte. Dabei werden zahlreiche Unterstützer Pahlavis erwartet, es sind aber Demos von seinen Gegnern angekündigt worden.