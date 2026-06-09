Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 hat den Vertrag von Torwart Loris Karius vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier des 32-Jährigen läuft nun bis zum 30. Juni 2028, teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstag mit.

In der Aufstiegs-Saison war Karius eine wesentliche Stütze der Mannschaft. Mit nur 31 Gegentoren stellten die Königsblauen die beste Defensive der Liga. Karius kam in 30 Begegnungen zum Einsatz und spielte dabei 13-mal zu null.

"Mit seinen konstant starken Leistungen hat Loris als verlässlicher Rückhalt maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Die Mannschaft kann sich auf ihn verlassen. Insbesondere in engen Spielen hat er durch entscheidende Paraden mehrfach den Unterschied ausgemacht und wichtige Punkte gesichert", sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball.

"Die vergangene Saison hat gezeigt, was wir mit Geschlossenheit, Energie und Fokus als Mannschaft erreichen können. Deshalb habe ich mich voller Überzeugung entschieden, meinen Vertrag zu verlängern. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und die Rückkehr in die Bundesliga", so Karius.

Karius wechselte im Januar 2025 zum FC Schalke 04. Für Königsblau kam er bislang in 35 Pflichtspielen zum Einsatz. Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler absolvierte in seiner Karriere 285 Pflichtspiele im Seniorenbereich, davon 95 Partien in der Bundesliga für den 1. FSV Mainz 05 und den 1. FC Union Berlin. Sein Profi-Debüt feierte er im Dezember 2012 für Mainz 05 in der Bundesliga. 2018 erreichte er mit dem FC Liverpool das Finale in der Champions League und stand in allen 13 Begegnungen des Wettbewerbs in dieser Saison für die Reds im Tor.