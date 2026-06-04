Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Schauspieler Axel Schreiber ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Er erlag bereits am Mittwoch einer "langen schweren Krebserkrankung", wie seine Agentur am Donnerstag mitteilte.

"Dein letzter Wunsch war `tiefer Frieden` - wir haben den mit dir gefühlt und hoffen Du hast ihn auch gefunden", hieß es in der Erklärung.

Schreiber erlangte im Jahr 2006 größere Bekanntheit mit seiner Rolle des Axel in der Serie "Türkisch für Anfänger". 2013 spielte er den Mark Wagner in der Fernsehserie "Christine. Perfekt war gestern".