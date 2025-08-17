Schauspieler Terence Stamp gestorben

London (dts Nachrichtenagentur) – Der britische Schauspieler Terence Stamp ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Sonntag mit. Stamp starb am Sonntagmorgen, die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Stamp wurde besonders durch seine Rolle als Superschurke General Zod in den „Superman“-Filmen der 1970er- und 1980er-Jahre weltbekannt. Für sein Filmdebüt als Matrose Billy Budd in Peter Ustinovs „Die Verdammten der Meere“ wurde er für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert und gewann den Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller. Für seine Hauptrolle in „Der Fänger“ wurde er beim Filmfestival in Cannes 1965 als bester Darsteller ausgezeichnet.

Stamp war zudem in Klassikern wie „Die Herrin von Thornhill“, „Staatsanwälte küßt man nicht“, „Wall Street“, „Priscilla – Königin der Wüste“ oder auch in „Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat“ an der Seite von Tom Cruise zu sehen. Zuletzt stand er für den Horror-Thriller „Last Night in Soho“ vor der Kamera. Terence Stamp hinterlässt keine Kinder. 2002 heiratete er im Alter von 64 Jahren zum ersten Mal, ließ sich jedoch 2008 von der 35 Jahre jüngeren Elizabeth O`Rourke scheiden.