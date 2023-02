Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der Schlagersänger Tony Marshall ist tot. Er starb bereits am Donnerstag im Alter von 85 Jahren in Baden-Baden, wie mehrere Medien übereinstimmend am Freitag berichten. Der ausgebildete Opernsänger war im Jahr 1971 durch den Schlager-Hit “Schöne Maid” bekannt geworden.

Das Lied wurde vom Erfolgskomponisten Jack White produziert. In den darauffolgenden Jahrzehnten verkaufte Marshall rund 20 Millionen Tonträger. Im Jahr 2004 hatte der Sänger sein 50-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Auch in den späteren Jahren trat er immer mal wieder auf, zuletzt hatte er sich aber weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.