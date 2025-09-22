Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die bisherige Chefin von DB Regio, Evelyn Palla, wird neue Leiterin des gesamten Bahn-Konzerns. Das kündigte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Montag an und bestätigte damit entsprechende Berichte vom Wochenende.

Schnieder verkündete die Personalentscheidung bei der Vorstellung von Eckpunkten für eine Reform des Staatskonzerns. Demnach soll auch die Infrastruktursparte DB Infrago eine neue Leitung bekommen. Der Geschäftsführer der Strategieberatung Ifok und jahrelange Vorstand der DB Netz AG, Dirk Rompf, soll den Posten vom bisherigen Chef Philipp Nagl übernehmen. Die zuständigen Gremien müssen noch zustimmen.

Schnieder sprach am Montag von einem „Neuanfang“. Das gelte „inhaltlich, strukturell und personell“. Man werde „Schritt für Schritt“ eine „andere Bahn“ erleben. Zu Palla sagte der Minister, dass diese sich als „beste Kandidatin“ im Auswahlprozess herauskristallisiert habe. „Sie kennt die Deutsche Bahn aus der Binnensicht und verantwortet seit 2022 sehr erfolgreich den Bereich Regio.“ Sie habe damit bewiesen, wie „erfolgreiche Kundenorientierung“ funktioniere.

Der Verkehrsminister hatte den bisherigen Bahn-Chef Richard Lutz vor wenigen Wochen gefeuert, ihn aber gebeten, noch so lange im Amt zu bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Palla ist Südtirolerin und kam 2019 zum Bahn-Konzern. Vorher war sie unter anderem im Vorstand der Österreichischen Bahn (ÖBB) und bei Eon.