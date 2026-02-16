Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zeigt sich offen dafür, für mehr Sicherheit in den Zügen das Deutschlandticket künftig mit einem Foto des Inhabers oder der Inhaberin zu versehen.

Schnieder sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag), die Bundesländer wollten das Ticket noch fälschungssicherer machen und das werde auch Thema auf der Verkehrsministerkonferenz Ende März sein. "Wenn dazu etwa auch ein Passbild auf dem Deutschlandticket beitragen könnte, gehört das mit in die Beratungen", so der Minister.

Die Ausgestaltung des Deutschlandtickets und damit auch die mögliche Vereinheitlichung müssten aber die Länder beschließen, ergänzte Schnieder. Er sagte weiter: "Aus meinen Gesprächen sowohl mit dem Gesamtbetriebsrat von DB Regio als auch mit den Beschäftigten weiß ich, wie heikel die Ausweiskontrolle im Zug ist und wie schnell dort konfliktträchtige Situationen entstehen können."