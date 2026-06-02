Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) schließt eine Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Tankrabatts nicht aus. Man werde sehr genau schauen, wie sich die Preise entwickelten, wie der Rabatt weitergegeben werde und wie sich die Situation im Nahen Osten entwickle, sagte Schnieder zu den Sendern RTL und ntv.

Erst auf dieser Grundlage werde die Bundesregierung über das weitere Vorgehen entscheiden. "Dann werden wir genau überlegen: Wie kann man reagieren?", sagte der Minister. Ob der Tankrabatt verlängert werde oder andere Maßnahmen nötig seien, könne man heute noch nicht beantworten. Das müsse in den nächsten Wochen entschieden werden.

Schnieder sprach sich zugleich für möglichst zielgerichtete Entlastungen aus, insbesondere für die Logistikbranche. "Wenn ich die Logistikbranche anschaue, dann bin ich sehr für zielgerichtete Lösungen", sagte er. Das helfe letztlich allen Verbrauchern, da steigende Transportkosten über höhere Waren- und Lebensmittelpreise weitergegeben würden.