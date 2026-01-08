Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat eine umfangreiche Vorbereitung der Autobahn GmbH und der Deutschen Bahn auf die herannahende Schneefront zugesichert.

"Alle verfügbaren Kräfte sind auf den Straßen, Bahnhöfen und Schienen unterwegs, damit die Verkehrswege sicher befahrbar bleiben", sagte Schnieder dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Vor allem in den Schwerpunktregionen seien die Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz. Autobahn GmbH und Deutsche Bahn stünden in Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst, um Maßnahmen für einen möglichst stabilen Betrieb treffen zu können.

Bei der Autobahn GmbH stehen bundesweit rund 1.450 Spezialfahrzeuge für Wintereinsätze bereit, teilte ein Sprecher dem RND mit. 6.300 Straßenwärter seien bundesweit im Einsatz, die Salzreserven aufgestockt. Auch auf den Bundesstraßen bereiten sich viele Straßenmeistereien auf 24-Stunden-Einsätze vor.