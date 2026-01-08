Close Menu

    Schnieder sieht Verkehrsträger auf nahende Schneefront vorbereitet » Nachrichten

    News Redaktion
    Winter bei der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Winter bei der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat eine umfangreiche Vorbereitung der Autobahn GmbH und der Deutschen Bahn auf die herannahende Schneefront zugesichert.

    "Alle verfügbaren Kräfte sind auf den Straßen, Bahnhöfen und Schienen unterwegs, damit die Verkehrswege sicher befahrbar bleiben", sagte Schnieder dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Vor allem in den Schwerpunktregionen seien die Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz. Autobahn GmbH und Deutsche Bahn stünden in Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst, um Maßnahmen für einen möglichst stabilen Betrieb treffen zu können.

    Bei der Autobahn GmbH stehen bundesweit rund 1.450 Spezialfahrzeuge für Wintereinsätze bereit, teilte ein Sprecher dem RND mit. 6.300 Straßenwärter seien bundesweit im Einsatz, die Salzreserven aufgestockt. Auch auf den Bundesstraßen bereiten sich viele Straßenmeistereien auf 24-Stunden-Einsätze vor.

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

