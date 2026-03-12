Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Erinnerungen von Angela Merkel (CDU) nicht gelesen. Auf die Frage, ob er das 2024 veröffentlichte Buch "Freiheit" der langjährigen Bundeskanzlerin gelesen habe, sagte Scholz der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe): "Noch nicht." Auch die Bücher eines anderen Kollegen kennt Scholz nicht. Auf die Frage, ob er jemals einen Roman von Robert Habeck (Grüne) gelesen habe, antwortete Scholz lakonisch: "Nein." Warum nicht? Scholz: "Vielleicht komme ich ja noch dazu."

Scholz ist als leidenschaftlicher Leser bekannt. Nach seinen Lektürevorlieben befragt, antwortete er: "Ich bin kein systematischer Leser, der etwas abarbeitet. Ich lese quer durcheinander - je nachdem, was mir begegnet in den Feuilletons oder in den Büchern selbst und was dann als weitere Lektüre naheliegt."

Scholz weiter: "Ich habe immer gelesen in den unterschiedlichen Phasen meines Lebens. Es hat auch mal eine Phase gegeben, als stellvertretender Vorsitzender der Jungsozialisten, da habe ich beispielsweise nur Science-Fiction gelesen. Ich habe die Bücher im Bahnhofskiosk gekauft für die Zugfahrt Hamburg - Bonn und zurück."

Scholz war von Dezember 2021 bis Mai 2025 Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Lit-Cologne wird er am Montag über Bücher sprechen, die ihn begeisterten.