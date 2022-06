Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Kiew weitere militärische Hilfe zugesagt. Lesezeit: 1 Minuten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In der Generaldebatte im Bundestag kündigte er am Mittwoch die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems an die Ukraine an. Zudem werde man den ukrainischen Streitkräften ein Ortungsradar zur Verfügung stellen, welches Artillerie aufklären könne, so der Kanzler.

Keine Details

Weitere Details nannte der Regierungschef zunächst aber nicht. Die Bundesregierung war wegen ihres Umgangs mit Waffenlieferungen an die Ukraine zuletzt immer wieder in die Kritik geraten. Vor allem die geplante Lieferung schwerer Waffen kommt Medienberichten zufolge nicht wirklich voran.