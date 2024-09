Scholz sieht keine „totale Spaltung“ der Gesellschaft

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht nach eigenen Angaben trotz vieler entsprechender Äußerungen keine „totale Spaltung“ der Gesellschaft. Sein Eindruck sei, dass man in zentralen Fragen gar nicht so weit auseinanderliege, sagte er in seinem am Dienstag veröffentlichten Podcast „Kanzler kompakt“.

„Die ganz große Mehrheit von uns weiß zum Beispiel, dass es ziemlich mau aussehen würde in unseren Krankenhäusern, auf unseren Baustellen, in Kitas und Pflegeheimen ohne all die Arbeitskräfte aus dem Ausland, die vieles am Laufen halten.“ Und zugleich erwarteten die allermeisten zu Recht, dass man sich aussuchen könne, wer zu uns komme.

„Die ganz große Mehrheit im Land findet es richtig, der angegriffenen Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Bomben-, Raketen- und Artillerieangriffe zu helfen – und will gleichzeitig nicht, dass Deutschland Teil des Krieges wird“, fügte der Kanzler hinzu. Und viele erwarteten, dass alle diplomatischen Mittel genutzt würden, um zu einem „gerechten Frieden“ zu kommen. Das unterstütze man, so der Kanzler.

Scholz sieht die öffentliche Debatte als Grund für die aufgeheizte Stimmung. „Denn wenn man ins Internet schaut, in die sozialen Medien und manchmal auch ins Fernsehen, dann kann man schon den Eindruck kriegen: Je extremer die Meinung, desto größer die Aufmerksamkeit“, sagte er. Oft höre man vor allem die Extreme, aber es komme nicht darauf an, „wer am lautesten schreit“. Die Mehrheit in der Mitte sei „viel, viel größer“.

„Die allermeisten von uns stehen in all den großen Fragen näher beieinander, als es manchmal scheint“, so die Einschätzung des Kanzlers. Er fordere deshalb, dass man weiter miteinander rede, „statt nur noch übereinander oder aneinander vorbei“.