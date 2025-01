Scholz spricht mit Trump über Ukraine-Krieg

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump telefoniert und mit diesem über die sicherheitspolitischen Herausforderungen in Europa gesprochen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Donnerstagabend mit.

Beide seien sich einig gewesen, dass der russische Krieg gegen die Ukraine schon viel zu lange andauere und es darauf ankomme, so bald wie möglich auf den Weg zu einem „fairen, gerechten und nachhaltigen Frieden“ zu gelangen. Der Bundeskanzler habe zudem erneut bekräftigt, die Unterstützung der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen Russland so lange wie nötig fortzusetzen, so Hebestreit.

Zuletzt hatte Scholz Mitte November mit Trump telefoniert, um diesem zu seinem Wahlsieg zu gratulieren. Damals hatten sich beide zum deutsch-amerikanischen Verhältnis und den aktuellen geopolitischen Herausforderungen ausgetauscht. Auch dabei ging es bereits um eine Rückkehr des Friedens in Europa, auf den man gemeinsam hinarbeiten wollte.