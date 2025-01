Scholz will mit Schweden zusammen Ostsee stärker schützen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will zusammen mit Schweden und weiteren Anrainerstaaten die Ostsee stärker schützen.

„Der Schutz der kritischen Infrastruktur geht uns alle an“, sagte er am Freitag in Berlin nach einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson. Die jüngsten Beschädigungen an Datenkabeln und Pipelines habe „erhebliche Auswirkungen auf die beteiligten Staaten“, so der Kanzler weiter.

Um diese besser zu schützen, starte man bald die Nato-Operation Baltic Sentry. „Ich freue mich über Schwedens Beteiligung“, sagte Scholz. Es sei in solchen Zeiten wichtig, „enge und verlässliche Freunde und Partner“ zu haben. Weiter lobte der SPD-Politiker den Nato-Beitritt Schwedens und sprach von „hervorragenden Beziehungen“ zu dem skandinavischen Land.