Istanbul (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem israelischen Konsulat in Istanbul sind am Dienstag Schüsse gefallen. Wie mehrere türkische Medien berichten, soll es zu einem Schusswechsel zwischen mindestens drei Angreifern und Sicherheitskräften gekommen sein. Mindestens einer der Angreifer soll dabei getötet worden sein, zwei weitere Täter sowie zwei Polizisten erlitten demnach Verletzungen.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Den Berichten zufolge sollen die Angreifer mit Langwaffen bewaffnet gewesen sein. In der Umgebung des israelischen Konsulats in der türkischen Metropole gibt es eine dauerhafte bewaffnete Polizeipräsenz. In das Gebäude konnten die Täter deshalb offenbar nicht eindringen.