    Schüssel auf zwei Nationalgardisten in Washington

    US-Polizei in Washington D.C. (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Washington (dts Nachrichtenagentur) - In der US-Hauptstadt Washington sind am Mittwoch zwei Nationalgardisten angeschossen worden.

    "Das Tier, das die beiden Nationalgardisten angeschossen hat - beide lebensgefährlich verletzt und nun in zwei verschiedenen Krankenhäusern -, ist ebenfalls schwer verletzt, und wird einen hohen Preis dafür zahlen", schrieb US-Präsident Donald Trump in einer schriftlichen Mitteilung.

    Der Vorfall soll sich in der Nähe des Weißen Hauses an der Farragut Metro Station ereignet haben. Das Weiße Haus erhöhte umgehend die Sicherheitsvorkehrungen. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

