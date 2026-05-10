Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der "Entlastungsprämie" im Bundesrat plädiert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) für eine Verlängerung des Tankrabatts.

Für ein Flächenland wie Sachsen-Anhalt sei der Tankrabatt enorm wichtig, sagte Schulze der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Pendler, Pflegedienste, Handwerker oder auch Landwirte müssten täglich weite Strecken fahren - das gehe ins Geld. Schulze ergänzte, man wolle den Tankrabatt an das Ende der Auseinandersetzungen im Nahen Osten koppeln. Dazu habe man bereits einen Antrag in den Bundesrat eingebracht.

Zugleich verteidigte Schulze das Nein des Bundesrats zur "Entlastungsprämie". Die Länder, genauso wie der Bund, wollten "Entlastungen" für die Menschen im Land, aber die Prämie in der jetzigen Form funktioniere so nicht und wäre bei zu wenigen angekommen. Auf die Frage, ob das Bundesrats-Veto an der Autorität von Kanzler Friedrich Merz (CDU) kratze, sagte Schulze, man solle das nicht auf eine Person reduzieren. "Es sind Entscheidungen der Bundesregierung - und bei solchen Themen müssen die Länder zukünftig besser eingebunden werden."