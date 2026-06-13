Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) plant, dass auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Wahlkampfauftritte vor der Landtagswahl am 6. September absolvieren wird.

Schulze sagte der "Bild", Merz werde genauso in Sachsen-Anhalt unterwegs sein wie viele andere Mitglieder der Bundesregierung. Auch Ministerpräsidenten wie Markus Söder und Hendrik Wüst würden ihn unterstützen. Es gehe darum, dass das Land Sachsen-Anhalt weiter seine starken Partner in den anderen Bundesländern brauche und natürlich auch eine Zusammenarbeit mit Berlin und Brüssel pflege. Eine konkrete Anzahl von Terminen, wie oft Merz auftreten werde, nannte Schulze nicht.

Der CDU-Politiker sagte zudem, dass es bei der Wahl auf eine zugespitzte Entscheidung zwischen der CDU und der AfD hinauslaufen werde. Ganz klar, so Schulze, gehe es darum: Sven Schulze, Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, gegen die AfD.