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    Schulze warnt vor AfD-Personalplänen für Sachsen-Anhalt » Nachrichten

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    Ulrich Siegmund (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ulrich Siegmund (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hat scharfe Kritik an möglichen Personalplänen der AfD geäußert.

    "Ich bin ziemlich sicher, dass diese Menschen dann nicht aus Sachsen-Anhalt kämen, sondern dass Frau Weidel aus der Schweiz heraus abordnen würde und sagen würde, wer in Sachsen-Anhalt Führungskräfte sein sollen", sagte Schulze am Montag in der ntv-Sendung "Pinar Atalay". "Ich habe da überhaupt keine Lust drauf."

    Schulze warnte davor, dass im Falle einer AfD-Regierung zentrale Posten mit Politikern von außerhalb besetzt werden könnten. "Die Menschen sollten das schon wissen in Sachsen-Anhalt, was dann auf sie zukäme", so der CDU-Politiker. Mit Blick auf mögliche Namen wie den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen erklärte Schulze: "Maaßen wäre genauso wie viele andere dann von Weidel hierhergeschickt." Es sei "bedauerlich für Sachsen-Anhalt, wenn hier Menschen außerhalb des Landes benötigt werden, um dieses Land zu regieren".

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