Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hat mit Blick auf den Reformprozess der schwarz-roten Koalition eine Bundesratsinitiative zur steuerlichen Entlastung von alleinerziehenden Eltern angekündigt.

"Es gibt nicht mehr nur das Modell Mutter-Vater-Kind, so wie es die AfD propagiert", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin Focus. "Wir haben viele Alleinerziehende, oft Frauen, aber auch Männer, und die leisten Enormes." Wer keinen Partner habe, der bei Arztterminen oder beim Elternabend in der Schule einspringe und dann auch neben der Kinderbetreuung arbeite, habe es nicht leicht. Das sollte steuerlich honoriert werden.

Am Ende müssten die Alleinerziehenden unter dem Strich mehr Unterstützung bekommen, forderte Schulze weiter. Das würde er gerne mit einer Bundesratsinitiative angehen. Eine Entlastung von Alleinerziehenden wäre ein wichtiges Zeichen, nicht nur an die Mütter und Väter in Sachsen-Anhalt.