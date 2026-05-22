Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schwarz-rote Koalition erhofft sich Rückenwind durch die anstehende Fußballweltmeisterschaft.

"Ein gutes Abschneiden unserer Mannschaft auch in diesem Jahr würde uns allen sicher einen positiven Schub verleihen", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).

Er ergänzte, dass schon das gemeinsame Fiebern und Daumendrücken der Fußballfans hinter einer Mannschaft eine gute Sache sei. Er habe großes Vertrauen in den Bundestrainer Julian Nagelsmann, dass er die richtigen Spieler ausgewählt habe. "Zuversicht, Zusammenhalt und eine gewisse Unerschrockenheit sind unverzichtbar - in der Politik, in der Wirtschaft und auch im Sport", so der SPD-Politiker weiter.