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    Schweiz: Messer-Angreifer sticht auf Passanten ein » Nachrichten

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    Schweizer Polizist (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Schweizer Polizist (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Winterthur (dts Nachrichtenagentur) - Am Bahnhof in Winterthur im Nordosten der Schweiz hat ein Mann am Donnerstag drei Personen mit einem Messer angegriffen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte, ereignete sich die Tat kurz nach 8:30 Uhr. Der mutmaßliche Täter, bei dem es sich um einen 31-jährigen Schweizer handelt, wurde festgenommen.

    Bei den drei verletzten Personen handelt es sich um Schweizer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren. Alle drei mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Zum Tatmotiv machte die Polizei zunächst keine Angaben. Es sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es.

    Mehrere Schweizer Medien meldeten derweil unter Berufung auf Augenzeugen, dass der Mann bei der Tat "Allahu Akbar" gerufen haben soll. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber zunächst nicht. Das Bahnhofsareal wurde großflächig abgesperrt.

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