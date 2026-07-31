Offenbach (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor örtlich schweren Gewittern im Süden und Norden Deutschlands. Betroffen seien Teile der Bundesländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern, teilte der DWD am Freitagabend mit.

Als Folge könne es zu entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Überflutungen von Kellern und Straßen kommen. Auch Hagelschäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen seien möglich.

Hintergrund ist ein Frontensystem, welches ortsfest über der Mitte Deutschlands liegt und heiße Luft im Südosten von etwas kühleren Luftmassen im Norden trennt. Dabei entwickeln sich gebietsweise teils kräftige, vereinzelt schwere Gewitter. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis in die Nacht zum Samstag. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der DWD.