Close Menu

    Schwere Sturmflut an der Nordsee erwartet » Nachrichten

    News Redaktion
    Küstenschutz und Strand bei List auf Sylt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Küstenschutz und Strand bei List auf Sylt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Norden (dts Nachrichtenagentur) – An der Nordseeküste wird am Sonntagvormittag eine schwere Sturmflut erwartet. Wie der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz am Freitag mitteilte, soll am Sonntag das Tidehochwasser zwei Meter höher ausfallen als üblich. Dazu wird Windstärke 8 erwartet.

    Während das Tidehochwasser bis Samstagmittag sogar ein paar Zentimeter niedriger ist als üblich, wird bereits am Samstagabend eine „leichte“ Sturmflut mit einem etwa ein Meter höheren Hochwasser erwartet.

    Nach dem Hoch am Sonntagmittag soll sich die Lage wieder entspannen: In der Nacht zu Montag ist noch „leichte“ Sturmflut möglich, am Montagmittag nur noch ein leicht erhöhtes Tidehochwasser, bei ebenfalls nachlassenden Windstärken.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar