Norden (dts Nachrichtenagentur) – An der Nordseeküste wird am Sonntagvormittag eine schwere Sturmflut erwartet. Wie der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz am Freitag mitteilte, soll am Sonntag das Tidehochwasser zwei Meter höher ausfallen als üblich. Dazu wird Windstärke 8 erwartet.

Während das Tidehochwasser bis Samstagmittag sogar ein paar Zentimeter niedriger ist als üblich, wird bereits am Samstagabend eine „leichte“ Sturmflut mit einem etwa ein Meter höheren Hochwasser erwartet.

Nach dem Hoch am Sonntagmittag soll sich die Lage wieder entspannen: In der Nacht zu Montag ist noch „leichte“ Sturmflut möglich, am Montagmittag nur noch ein leicht erhöhtes Tidehochwasser, bei ebenfalls nachlassenden Windstärken.