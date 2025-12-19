Close Menu

    Schwesig zweifelt an Weitergabe der Gastro-Steuersenkung an Gäste » Nachrichten

    News Redaktion
    Bedienung in einem Café (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Bedienung in einem Café (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zweifelt an Ersparnissen für Gäste durch die Gastro-Steuersenkung. "Viele Gastronomen sagen, dass sie die Preise nicht senken werden", sagte die SPD-Politikerin den Sendern RTL und ntv. Gleichzeitig sagte sie: "Es geht gar nicht so sehr in die Tasche des Wirts."

    In den letzten Jahren seien die Energie- und Personalkosten enorm gestiegen. "Das sind Kostensteigerungen, die diese Betriebe zu verkraften haben", so Schwesig. "Mit der Senkung der Mehrwertsteuer wird das wirtschaftlich abgefedert. Ich halte diese Maßnahme für wichtig und richtig. Gerade diese Branche war in der Corona-Pandemie stark eingeschränkt."

    Avatar-Foto

