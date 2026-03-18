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    Seilbahngondel in der Schweiz abgestürzt - Ein Todesopfer » Nachrichten

    News Redaktion
    Fahne der Schweiz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fahne der Schweiz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Wolfenschiessen (dts Nachrichtenagentur) - In der Schweiz ist beim Absturz einer Seilbahngondel eine Person ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Mittwochvormittag im Skigebiet von Engelberg.

    Wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilte, war die verstorbene Person alleine in der Gondel. Die Gondel soll sich beim Absturz mehrfach überschlagen haben und kam schließlich im Schnee zum liegen. Zum Unfallhergang oder der Ursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen, Ermittler seien im Einsatz.

    Andere Gondeln auf der betroffenen, rund zwei Kilometer langen Strecke wurden evakuiert. Dies zog sich offenbar über mehrere Stunden hin.

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