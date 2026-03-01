Ratingen (dts Nachrichtenagentur) - Das Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf (ZeOS NRW) haben einen international agierenden Drogenring in NRW ausgehoben.

Die Beschuldigten sollen über mehrere Jahre mindestens 12 Tonnen Kokain aus Südamerika eingeführt haben. 16 Objekte wurden durchsucht, der 34-jährige deutsche Hauptbeschuldigte festgenommen, meldet die "Bild am Sonntag".

Spezialeinheiten haben dessen Villa in Ratingen gestürmt und dort Luxusgüter im Wert von fast 800.000 Euro sichergestellt. Zudem wurden bei nahen Verwandten des Mannes Immobilien für fast 15 Millionen Euro beschlagnahmt.