    SEK sprengt Drogenring in NRW » Nachrichten

    News Redaktion
    Kokain (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Kokain (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Ratingen (dts Nachrichtenagentur) - Das Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf (ZeOS NRW) haben einen international agierenden Drogenring in NRW ausgehoben.

    Die Beschuldigten sollen über mehrere Jahre mindestens 12 Tonnen Kokain aus Südamerika eingeführt haben. 16 Objekte wurden durchsucht, der 34-jährige deutsche Hauptbeschuldigte festgenommen, meldet die "Bild am Sonntag".

    Spezialeinheiten haben dessen Villa in Ratingen gestürmt und dort Luxusgüter im Wert von fast 800.000 Euro sichergestellt. Zudem wurden bei nahen Verwandten des Mannes Immobilien für fast 15 Millionen Euro beschlagnahmt.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

