Close Menu

    Selenskyj drängt bei EU-Gipfel auf klare Antwort zu Finanzhilfen » Nachrichten

    News Redaktion
    Wolodymyr Selenskyj am 18.12.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Wolodymyr Selenskyj am 18.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel zu einer klaren Antwort zu Finanzhilfen im Krieg gegen Russland aufgerufen.

    Er wisse nicht, welches Ende der heutige Tag in dieser Hinsicht nehmen werde, sagte Selenskyj am Donnerstagmittag vor Journalisten. Man könne es sich aber nicht leisten, auf eine klare Antwort, was die finanziellen Rahmenbedingungen für das nächste Jahr angeht, zu verzichten.

    Mit dem belgischen Premierminister Bart De Wever, der die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte für die Ukraine bisher blockiert, habe er geredet. Sie hätten "ein gutes Gespräch geführt" und sich verstanden. Ob er ihn überzeugen konnte, wisse er aber nicht, fügte der ukrainische Präsident hinzu..

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar