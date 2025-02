Selenskyj reist am Mittwoch nach Saudi-Arabien

Kiew/Riad (dts Nachrichtenagentur) – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Mittwoch nach Riad. Es handele sich um einen seit Längerem geplanten Besuch in Saudi-Arabien, teilte der Sprecher des Präsidenten am Montag mit.

Damit trifft Selenskyj einen Tag nach den Gesprächen zwischen den Delegationen Russlands und der USA ein. Kiew hatte die Reise in der vergangenen Woche angekündigt, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Zu genauen Gesprächspartnern wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Russlands Außenminister hatte kürzlich angekündigt, am Dienstag in Riad mit der US-Delegation um US-Außenminister Marco Rubio zu sprechen. Dabei sollen „mögliche“ Ukraine-Gespräche vorbereitet werden, teilte der Kreml am Montag mit. Zudem werde es „in erster Linie um die Wiederherstellung des gesamten Komplexes der russisch-amerikanischen Beziehungen gehen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.