Kiew/Washington (dts Nachrichtenagentur) – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will am Montag nach Washington reisen. Das teilte Selenskyj am Samstag nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump mit.

Bei dem Treffen werde man „alle Einzelheiten zur Beendigung des Tötens und des Krieges“ besprechen, hieß es weiter. Er sei „dankbar für die Einladung“, sagte Selenskyj.

Während des Telefonats habe Trump ihn zunächst in einem Einzelgespräch über die Inhalte seines Treffens mit Russlands Präsident Wladimir Putin informiert. Anschließend hätten sich europäische Staats- und Regierungschefs dem Gespräch angeschlossen. Wie schon Trump und Putin selbst gab auch Selenskyj keine tieferen Details oder mögliche Abmachungen bekannt.

„Wir unterstützen den Vorschlag von Präsident Trump für ein trilaterales Treffen zwischen der Ukraine, den USA und Russland“, sagte der ukrainische Präsident lediglich. Es sei wichtig, dass die Europäer „in jeder Phase beteiligt“ seien, um gemeinsam mit den USA „verlässliche Sicherheitsgarantien“ zu gewährleisten. Man habe auch „positive Signale“ der US-Seite zur „Beteiligung an der Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine“ besprochen, so Selenskyj.