Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und verschiedene ukrainische Minister werden am heutigen Dienstag zu deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen in Berlin erwartet. Das teilte ein Regierungssprecher ebenfalls erst am Dienstag mit.

Bei dem Besuch sollen unter anderem auch Drohnen aus deutsch-ukrainischer Kooperationsherstellung gemeinsam begutachtet und eine oder mehrere Absichtserklärungen unterschrieben werden. Weitere Details wurden im Vorfeld nicht genannt.

Das Treffen war aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich angekündigt worden. In Berlin waren aber bereits am Vortag Sicherheitsvorkehrungen unübersehbar. Die Polizei riegelt das Bundeskanzleramt weitläufig ab, entsprechende Absperranlagen wurden bereits aufgestellt.