Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Senioren-Union, Hubert Hüppe (CDU), sieht Bundeskanzler Friedrich Merz als verlässlichen Partner für die Älteren im Land. Auf die Frage, ob er sich vom 70-jährigen Merz gut vertreten fühle, sagte Hüppe der "Rheinischen Post": "Der Kanzler gehört zu unserer Altersgruppe. Und was heißt schon Oldie? Aber klar: Er ist unser Mann."

Senioren seien das Rückgrat der Demokratie, "wenn man sieht, wer noch die demokratische Mitte wählt", sagte Hüppe weiter. Mit Blick auf die anstehende Rentenreform sagte Hüppe, es gehe "um die Koalition, nicht um den Kanzler allein". Er erwarte nicht nur von Merz, sondern von allen in der Koalition, sich mit Gegenvorschlägen und roten Linien zurückzuhalten. Wenn man sich entschieden habe, eine Kommission einzusetzen, dann solle man deren Ergebnis abwarten. Dann sei es dringend nötig, so viel wie möglich von den Vorschlägen der Kommission auch umzusetzen. Im Rentenkessel stehe der Druck hoch. Auch die Senioren erwarteten jetzt Reformen.