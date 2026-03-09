Belgrad (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund steigender Spannungen mit Russland hat der serbische Präsident Aleksandar Vucic seinen Willen bekräftigt, sein Land in die Europäische Union zu führen. Er erwarte in den nächsten Tagen Empfehlungen von der EU, mit denen werde man ins Parlament gehen, sagte er der SZ.

Vucic versicherte: "Und wir werden all ihre Empfehlungen annehmen." Da er aber nicht glaube, dass Serbien bald ein vollwertiges EU-Mitglied sein könne, strebt der serbische Präsident eine Art Teil-Beitritt an. "Ich glaube an den gemeinsamen Markt, an ein Europa ohne Grenzen. Wenn wir auf diese Weise politisch und wirtschaftlich Teil der EU werden könnten, ohne Stimmrecht, ohne Vetorecht und ohne einen eigenen Kommissar, dann würde uns das schon sehr glücklich machen", sagte er.

Angesprochen auf eine mögliche dritte Amtszeit, die von der Verfassung ausgeschlossen wird, sagte Vucic: "Natürlich darf ich das nicht, und ich habe auch nicht vor, die Verfassung ändern zu lassen, wie mir das manche Medien unterstellen."