Berlin/Düsseldorf/Bremen (dts Nachrichtenagentur) - Die Sicherheitsbehörden in Deutschland erhöhen nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran und dem iranischen Gegenschlag den Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen.

Der Schutz wurde "angepasst", sagte ein Sprecher der Berliner Polizei dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Zudem begleite man Kundgebungen von Exil-Iranern. Eine erste Versammlung ist am Samstag im Stadtteil Kreuzberg angemeldet.

Bremens Innensenatorin Eva Högl (SPD) sagte dem RND: "Die Bremer Sicherheitsbehörden beobachten die internationale Lage sehr genau. Wir sind jederzeit in der Lage, auf neue Entwicklungen zu reagieren und unsere Maßnahmen entsprechend anzupassen. Zu konkreten Schutzmaßnahmen äußern wir uns aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht öffentlich." Der Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums erklärte: "Wir sind vorbereitet."