    Sicherheitsexperte: Iran spielt seine Karten effektiv aus » Nachrichten

    News Redaktion
    Peter R. Neumann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Peter R. Neumann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sicherheitsexperte Peter Neumann warnt vor globalen Wirtschaftsfolgen, wenn nach der Sperrung der Straße von Hormus für den internationalen Schiffsverkehr durch den Iran der Krieg weiter eskaliert.

    "Wenn jetzt noch die Huthis dazukommen, die ja vom Iran gesponsert sind, und den Suezkanal blockieren, dann könnte das eine Weltwirtschaftskrise auslösen", sagte der Sicherheitsexperte vom Londoner King`s College der "Rheinischen Post". Das treibe auch die deutsche Bundesregierung um.

    Die wirtschaftliche Bedrohung sei Teil des iranischen Kalküls. "Der Iran ist militärisch unterlegen, aber seine wenigen wirtschaftlichen Karten spielt er gerade effektiv aus", so Neumann.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

