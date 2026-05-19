Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit der neuen "One Tech Company"-Strategie will Siemens sein Wachstum beschleunigen und die Profitabilität verbessern. "Natürlich ist unser Anspruch, prozentual zweistellig zu wachsen", sagte Vorstandschef Roland Busch dem "Handelsblatt". Derzeit helfe die Weltkonjunktur zwar wenig. Doch habe der Konzern das Potenzial, nicht nur in einzelnen Jahren, sondern über einen ganzen Geschäftszyklus hinweg prozentual zweistellig zu wachsen.

Am Dienstag stellte der Dax-Konzern Arbeitnehmervertretern im Wirtschaftsausschuss die Pläne für die ersten Umorganisationen im Zuge der neuen Strategie vor. Dabei gibt es innerhalb des Konzerns tiefgreifende Veränderungen. "Wir haben großes Verbesserungspotenzial im Vertrieb. Wir müssen ihn deutlich effizienter machen", sagte Busch. Auch in der Technologieentwicklung soll sich einiges ändern. Der Konzern wolle weniger auf Zwischenhändler setzen, mehr Mitarbeiter in Kundenkontakt bringen und digitale Instrumente effizienter nutzen.

Bei der Vorstellung des neuen Kurses im vergangenen November hatten die Kapitalmärkte zunächst enttäuscht reagiert. Dort sei Siemens vielleicht etwas übervorsichtig gewesen, sagte Busch nun. "Wir haben die Wachstumserwartungen erhöht, aber die Ertragsziele nicht mitgezogen." Die Anpassungen würden aber dazu beitragen, "dass wir profitabler wachsen".