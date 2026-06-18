München (dts Nachrichtenagentur) - Siemens Energy prüft eine Abspaltung der Sparte "Transformation of Industry". Das geht aus einem internen Papier hervor, über das das "Manager-Magazin" berichtet. Die Konzernstrategen kommen demnach zu dem Schluss, dass eine Trennung perspektivisch sowohl für die Einheit als auch für die Aktionäre ein Gewinn wäre.

Der von der französischen Vorständin Anne-Laure de Chammard (44) geleitete Bereich mit rund 17.000 Mitarbeitern erzielte zuletzt einen Umsatz von 5,7 Milliarden Euro. In der Sparte werden unter anderem Kompressoren, Dampfturbinen und Energiespeichersysteme entwickelt und gebaut.

Der Konzern erklärte auf Anfrage, man begutachte das Portfolio regelmäßig und prüfe die optimale langfristige Aufstellung des Geschäftsbereichs. Es gebe hierzu jedoch "keinerlei Entscheidungen".