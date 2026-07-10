München (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus Söder sieht in der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) eine mögliche starke Kandidatin für das Amt der künftigen Bundespräsidentin.

Sie stehe für ein hohes Maß an Bürgernähe, Menschlichkeit und Empathie, sagte Söder dem "Spiegel". All das seien wichtige Grundqualifikationen, die ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin in der heutigen Zeit unbedingt brauche. Ebenso wichtig sei, dass Aigner auch Akzeptanz in der CDU und in der SPD habe. Zu einer möglichen Kandidatur Aigners sagte Söder: "Wenn Ilse Aigner möchte, hat sie meine volle Sympathie und Unterstützung." Entschieden werde über Kandidaturen gemeinsam in der Regierungskoalition im Herbst.

Zu Kritik aus der eigenen Partei an seinem Führungsstil nach den bayerischen Kommunalwahlen im Frühjahr sagte Söder, man habe das in den Gremien besprochen und geklärt. Es sei normal, dass nach einer Kommunalwahl wie im Frühjahr vor allem dort, wo man nicht gewonnen habe, Unsicherheit entstehe. Dafür habe er Verständnis, und das nehme er sehr ernst. In der Aufarbeitung sei man sich in der CSU einig. Für seine Partei gelte: "Streit schwächt, Geschlossenheit stärkt. Am Ende geht es um den gemeinsamen Erfolg, um nichts anderes."