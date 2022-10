München (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Lieferung moderner deutscher Systeme zur Luftabwehr an die Ukraine fordert CSU-Chef Markus Söder die schnelle Anschaffung dieser Militärtechnik auch zum Schutz deutscher Großstädte. “Wir müssen Raketen und Luftabwehrschutzsysteme für deutsche Städte installieren”, sagte Söder der “Bild am Sonntag”. “Damit hätten wir einen kompletten Schutzschirm über Deutschland. Es reicht nicht, nur unsere Partner zu schützen, sondern wir müssen das auch für das eigene Land tun.”

In der letzten Woche hatte Deutschland nach monatelanger Ankündigung das erste von vier zugesagten Luftverteidigungssystemen vom Typ IRIS-T SLM an die Ukraine übergeben. Die Übergabe erfolgte am Dienstag nahe der polnisch-ukrainischen Grenze. Nach Angaben der Bundesregierung handelt es sich bei der Waffe um das modernste Flugabwehrsystem Deutschlands. Entwickelt wurde es vom deutschen Rüstungskonzern Diehl Defence aus Überlingen am Bodensee.