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    Söder für rasche Einführung der Wehrpflicht » Nachrichten

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    Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder dringt darauf, die Wehrpflicht in Deutschland zügig einzuführen.

    Der "Bild" (Montagsausgabe) sagte Söder: "Sicherheit ist die Voraussetzung für Freiheit. Deshalb muss die Wehrpflicht möglichst schnell kommen." Für ihn sei völlig klar, dass "an der Wehrpflicht kein Weg vorbei" führe, wenn die Bundeswehr die größte Armee in Europa werden solle. "Nur mit Freiwilligkeit werden wir die nötige Sicherheit unseres Landes nicht erreichen", sagte Söder der "Bild".

    Der Ministerpräsident forderte zugleich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf, sich stärker um die Reservisten zu kümmern: "Es braucht zudem ein Konzept mit einer Vollausstattung für Reservisten."

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