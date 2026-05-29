Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus Söder nimmt am 9. Juni an der traditionellen Spargelfahrt des Seeheimer Kreises der SPD teil. Das berichtet die "Rheinische Post" (Samstagsausgabe).

Seeheimer-Sprecher Esra Limbacher bestätigte dies der Zeitung. In der Koalition brauche es jetzt einen "echten Schulterschluss", um die "dringend notwendigen Reformen" auf den Weg zu bringen. "Schluss mit Streit und Beleidigtsein", jetzt gehe es um "klare Entscheidungen und verlässliches, gemeinsames Handeln". Bei der Spargelfahrt setze man "gemeinsam die Segel für einen gerechten Reformkurs", ergänzte der SPD-Vize.

"Wir freuen uns sehr, dass Markus Söder diesen Kurs der Verlässlichkeit und des Vertrauens unterstützt und bei unserer Spargelfahrt zu Gast sein wird", so Limbacher. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil sei dabei. Der Seeheimer Kreis ist die konservative Strömung in der SPD.