    Söder warnt eigene Leute vor Spekulation über Minderheitsregierung » Nachrichten

    News Redaktion
    Markus Söder am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Markus Söder am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt seine Parteikollegen davor, über die Idee einer Minderheitsregierung zu spekulieren.

    "Alle, die von Minderheitsregierung reden, meinen eigentlich eine informelle Kohabitation mit der AfD. Nach dem Motto: `Die saubere Union regiert und die Schmuddelkinder AfD helfen zur Mehrheit`", sagte der CSU-Chef dem "Focus". "Das wird nie im Leben funktionieren", fügte Söder hinzu. "Damit unterschätzt man auch die Entschlossenheit der Radikalen, selbst an die Macht zu kommen."

    Söder ist überzeugt, dass bei der Rente eine Lösung gelingen muss. Würde die Koalition scheitern, dann würden am Ende nur "die Radikalen" davon profitieren, so der Ministerpräsident. Ideen einer Minderheitsregierung nannte Söder "Hirngespinste".

    Der Unterschied zu früher sei, dass die Koalition "herausgefordert wie noch nie durch Antidemokraten" sei, sagte der CSU-Vorsitzende. "Deswegen sind wir auch viel mehr zum Gelingen verdammt, als das früher der Fall war."

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

