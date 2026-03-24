München (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus Söder hat sich klar hinter eine erneute Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz (CDU) gestellt. "Friedrich Merz wird uns zum Glück noch lange erhalten bleiben", sagte Söder dem "Stern" - und zwar als Mensch und als Bundeskanzler. "Und er hat auch für eine Wiederkandidatur meine volle Unterstützung."

Söder hob das gute Verhältnis zum Bundeskanzler hervor. "Das Kernteam von CDU, CSU und SPD funktioniert", sagte der bayerische Ministerpräsident. "Mein Verhältnis zu Friedrich Merz ist sehr gut." Auf die Frage, ob er Merz das anstehende Reformprogramm zutraue, antwortete Söder mit den Worten: "Ganz klar: ja. Friedrich Merz kann es."

Allerdings warnte Söder seine Parteifreunde in der Union auch vor einer falschen Balance des Reformprogramms: "Die Union darf nie den Eindruck erwecken, sie sei nur für die oberen Zehntausend da", sagte der CSU-Chef. "Wir haben eine wirtschaftliche, aber auch soziale Verantwortung." Das sei kein Widerspruch, sondern gehöre zusammen.

Merz hatte zuletzt selbst Diskussionen um eine mögliche Wiederwahl angeheizt. "Ich habe schon noch vor, das eine längere Zeit zu machen", sagte der 70-Jährige im Februar in Trier und verwies darauf, dass sein Vater im Januar 102 Jahre alt geworden sei. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte zuvor davon gesprochen, dass Merz "gute Gene" habe, weshalb er noch sehr lange Politik machen könne.