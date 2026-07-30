Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Anbauflächen für Sojabohnen in Deutschland sind von 2016 bis 2025 um 174,1 Prozent gestiegen.

Im vergangenen Jahr wurden auf insgesamt 43 300 Hektar Sojabohnen angebaut - mehr als die Hälfte (52,7 Prozent) davon in Bayern, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. 2016 waren es deutschlandweit noch 15.800 Hektar. Der Anteil der Anbaufläche für Sojabohnen an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche lag 2025 bei 0,3 Prozent.

Auch die Ernte von Soja ist entsprechend stark gestiegen. Von 2016 bis 2025 hat sich die Erntemenge von Sojabohnen laut Destatis von 43.200 Tonnen auf 130.800 Tonnen mehr als verdreifacht (+202,8 Prozent). Den Großteil der deutschen Sojaernte gab es 2025 in Bayern (57,3 Prozent), gefolgt von Baden-Württemberg (18,0 Prozent) und Sachsen-Anhalt (6,9 Prozent).

Einen deutlich größeren Anteil der Versorgung mit Soja machen die Importe von Sojabohnen aus. Im Jahr 2025 wurden 3,4 Millionen Tonnen Sojabohnen nach Deutschland eingeführt, 8,4 Prozent mehr als im Jahr 2016 mit 3,1 Millionen Tonnen, teilten die Statistiker mit. Größte Sojabohnen-Lieferanten waren 2025 die Vereinigten Staaten mit 2,2 Millionen Tonnen. Das waren knapp zwei Drittel (64,1 Prozent) der Importmenge. Weitere wichtige Lieferanten waren Brasilien (16,5 Prozent) und die Ukraine (9,0 Prozent).

In der Europäischen Union (EU) sind die Anbauflächen von Sojabohnen nach Angaben des Bundesamts prozentual weniger stark gestiegen als in Deutschland. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat wurde im Jahr 2025 auf insgesamt 1,0 Millionen Hektar Sojabohnen angebaut. Das war gut ein Fünftel (22,1 Prozent) mehr als 2016. Damals lagen die Anbauflächen für Sojabohnen bei 831 200 Hektar.

Mit rund 2,8 Millionen Tonnen war die Sojaernte in der EU 2025 knapp ein Zehntel (+9,9 Prozent) höher als 2016 mit 2,5 Millionen Tonnen. Wegen schwankender Erträge fielen die Ernten in einzelnen Zwischenjahren aber auch höher aus, etwa 2018 und 2024.

Wichtigster Produzent von Sojabohnen in der EU war 2025 Italien (297.800 Hektar Anbaufläche, 1,1 Millionen Tonnen Ernte), gefolgt von Frankreich (150.200 Hektar, 391 900 Tonnen). Zusammen entfielen auf die zwei Staaten 44,1 Prozent der Anbaufläche und gut die Hälfte (53,5 Prozent) der Ernte von Sojabohnen in der EU. Deutschland hatte 2025 mit 4,3 Prozent der Anbaufläche und 4,7 Prozent der Ernte einen vergleichsweise kleinen Anteil an der gesamten Sojaproduktion in der EU.

Soja wird nicht nur als Futtermittel in der Nutztierhaltung eingesetzt, sondern auch zur Herstellung von Nahrungsmitteln wie etwa Tofu oder Sojajoghurt.