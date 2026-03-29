Braunschweig (dts Nachrichtenagentur) - Die Sommerzeit hat begonnen. Um 2 Uhr MEZ wurden die Uhren auf 3 Uhr MESZ vorgestellt.

Damit beginnt in Deutschland die 47. Sommerzeitperiode seit der Wiedereinführung in Ost- und Westdeutschland im Jahr 1980, aber auch in den allermeisten europäischen Ländern wird umgestellt. In Island erfolgt keine Zeitumstellung, ebenso nicht in der Moskauer Zeitzone und auch nicht in der Türkei.

In der Wahrnehmung vieler Menschen bleibt es mit der Sommerzeit "abends länger hell", während Kritiker einwenden, dass es lediglich "früher spät" wird. Bei der Bevölkerung ist die Zeitumstellung laut Umfragen seit Jahren unbeliebt. Ursprünglich war die Sommerzeitumstellung eingeführt worden, um durch eine effektivere Ausnutzung des Tageslichts Energie zu sparen. Nach Ansicht von Experten ist der Effekt aber zu vernachlässigen.

Die EU hatte schon vor Jahren die Abschaffung in Angriff genommen, das Vorhaben kommt aber nicht voran. Selbst wenn sich Brüssel auf eine Abschaffung einigen würde, geschähe das voraussichtlich nur mit mehreren Jahren Vorlauf.

Auch in Deutschland fordern immer wieder Politiker das Ende der Zeitumstellung - es passiert aber nichts. Im letzten Herbst diskutierte sogar der Bundestag über einen Gesetzentwurf der AfD-Fraktion "zur Abschaffung der Sommerzeit". Dabei signalisierten fast alle anderen Fraktionen, ebenfalls für die Abschaffung zu sein, mit der AfD stimmen wollte aber niemand.

Am 25. Oktober werden in Mitteleuropa die Uhren wieder eine Stunde zurückgedreht.