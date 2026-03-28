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    SoVD ruft Bundesregierung zu Mehrwertsteuersenkung für Essen auf » Nachrichten

    News Redaktion
    Fleisch und Wurst im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fleisch und Wurst im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts drohender Preissteigerungen bei Lebensmitteln hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) die Bundesregierung zu einer zeitnahen Senkung der Mehrwertsteuer aufgerufen. "Eine verlässliche und gesunde Ernährung muss für alle bezahlbar sein und darf nicht vom Geldbeutel abhängen", sagte SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Deshalb brauche es jetzt klare politische Schritte, die Verbraucher wirksam entlasten.

    Dazu zähle "Grundnahrungsmittel gezielt günstiger zu machen, etwa durch eine Absenkung der Mehrwertsteuer", sagte Engelmeier. "Entscheidend ist, dass diese Entlastung auch tatsächlich bei den Menschen ankommt."

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